(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una terribile tragedia ha colpito unaalla periferia di Novi Sad, a 90 chilometri da Belgrado: unoin carica si èto durante la notte, causando la morte di una giovane. Le vittime sono padre e madre di 29 e 23 anni, insieme ai loro quattro figli, di età compresa tra i 2 e i 7 anni. Un evento drammatico che ha scosso profondamente l’intera comunità e i media serbi, che hanno riportato con sgomento la notizia dellaa causa delle. La tragedia nella notte Tutto è successo mentre ladormiva, riunita in una sola stanza del piccolo appartamento. Loera stato messo in carica prima di andare a dormire, ma durante la notte, intorno alle 3 del mattino, ha preso fuoco, scatenando un incendio devastante, come riporta il sito The Social Post.