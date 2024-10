L’arte senese protagonista a New York (Di lunedì 7 ottobre 2024) È il grande giorno di Siena a New York: questa sera alle 17 - nella nostra città saranno le 23 - si alzerà il sipario sull’anteprima della grande mostra “Siena: The rise of painting, 1300-1350“, che sarà ufficialmente aperta il 13 ottobre per proseguire fino al 26 gennaio del prossimo anno, per poi trasferirsi alla National Gallery di Londra dove aprirà i battenti l’8 marzo del prossimo anno. Una ribalta mondiale per i campioni delL’arte senese, tra cui Duccio di Buoninsegna, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, definiti gli ispiratori di fatto di una rivoluzione artistica senza pari. In mostra oltre cento opere. "Siena è stata un epicento di innovazione e ambizione artistica nel XIV e XV secolo", ha detto il direttore del Met Max Hollein. Presente a New York una delegazione senese guidata dal sindaco Fabio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) È il grande giorno di Siena a New: questa sera alle 17 - nella nostra città saranno le 23 - si alzerà il sipario sull’anteprima della grande mostra “Siena: The rise of painting, 1300-1350“, che sarà ufficialmente aperta il 13 ottobre per proseguire fino al 26 gennaio del prossimo anno, per poi trasferirsi alla National Gallery di Londra dove aprirà i battenti l’8 marzo del prossimo anno. Una ribalta mondiale per i campioni del, tra cui Duccio di Buoninsegna, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini, definiti gli ispiratori di fatto di una rivoluzione artistica senza pari. In mostra oltre cento opere. "Siena è stata un epicento di innovazione e ambizione artistica nel XIV e XV secolo", ha detto il direttore del Met Max Hollein. Presente a Newuna delegazioneguidata dal sindaco Fabio. (Lanazione.it)

