La Valanga Azzurra: il trailer del docufilm di Giovanni Veronesi sulla nazionale di sci alpino degli anni '70 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giovanni Veronesi ha raccontato la storia della nazionale di sci alpino degli anni '70 nel docufilm La Valanga Azzurra, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 in anteprima. Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Special Screening, il docufilm La Valanga Azzurra diretto da Giovanni Veronesi e online sono stati ora condivisi il trailer e il poster del progetto sulla nazionale italiana di sci alpino degli anni '70. Nel video si introducono i campioni di cui verrà raccontata la storia sul grande schermo, ricordando un'epoca indimenticabile dello sport italiano di cui si condivideranno dettagli e curiosità I dettagli del progetto Fandango, dopo il successo di Una Squadra, regala un altro racconto legato allo sport italiano con La Valanga Azzurra, il docufilm diretto Movieplayer.it - La Valanga Azzurra: il trailer del docufilm di Giovanni Veronesi sulla nazionale di sci alpino degli anni '70 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha raccontato la storia delladi sci'70 nelLa, che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024 in anteprima. Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, nella sezione Special Screening, ilLadiretto dae online sono stati ora condivisi ile il poster del progettoitaliana di sci'70. Nel video si introducono i campioni di cui verrà raccontata la storia sul grande schermo, ricordando un'epoca indimenticabile dello sport italiano di cui si condivideranno dettagli e curiosità I dettagli del progetto Fandango, dopo il successo di Una Squadra, regala un altro racconto legato allo sport italiano con La, ildiretto

Festa Roma - in anteprima “La valanga azzurra” : poi in sala 21-22-23 - Roma, 7 ott. “La Valanga Azzurra” ripercorre la parabola irripetibile della nazionale italiana di sci alpino degli anni ’70, guidata dal leggendario tecnico Mario Cotelli e capitanata da campioni come Gustavo Thoeni e Piero Gros. 30 in Sala Sinopoli) e uscirà nelle sale il 21, 22 e 23 ottobre ... (Ildenaro.it)

La valanga azzurra : ecco il trailer del docufilm Fandango sulla stagione più gloriosa dello sci italiano - Dopo aver raccontato l'Italia vincitrice della Coppa Davis con Una squadra, Fandango porta sullo schermo, con la regia di Giovanni Veronesi, un'altra pagina memorabile dello sport del nostro paese. Ecco il trailer di La valanga azzurra. (Comingsoon.it)