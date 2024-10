La ricerca di funghi finita in tragedia. “All’improvviso non l’ho più visto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Agliana (Pistoia), 7 ottobre 2024 – “E’ una tragedia che segnerà per sempre la mia vita”. Lo dice tra le lacrime, profondamente addolorato e sconvolto, l’amico di Fiorenzo Frosini di Agliana, che era con lui in cerca di funghi la mattina di sabato 5 ottobre, quando Frosini ha perso la vita cadendo da una scarpata, fino al greto di un corso d’acqua, dopo avere fatto un volo di circa venti metri. Frosini, che aveva 78 anni, e l’amico, anche lui aglianese, erano andati insieme a cercare funghi, come avevano fatto tante altre volte. Ma quella che doveva essere una delle tante piacevoli giornate a contatto con la natura si è trasformata in una tragedia. “Eravamo nella zona della Macchia Antonini – racconta l’amico, che ci ha chiesto di non riportare il suo nome –. Era una delle nostre mete, un posto ben conosciuto da entrambi. Eravamo insieme, poi non l’ho più visto. (Lanazione.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Agliana (Pistoia), 7 ottobre 2024 – “E’ unache segnerà per sempre la mia vita”. Lo dice tra le lacrime, profondamente addolorato e sconvolto, l’amico di Fiorenzo Frosini di Agliana, che era con lui in cerca dila mattina di sabato 5 ottobre, quando Frosini ha perso la vita cadendo da una scarpata, fino al greto di un corso d’acqua, dopo avere fatto un volo di circa venti metri. Frosini, che aveva 78 anni, e l’amico, anche lui aglianese, erano andati insieme a cercare, come avevano fatto tante altre volte. Ma quella che doveva essere una delle tante piacevoli giornate a contatto con la natura si è trasformata in una. “Eravamo nella zona della Macchia Antonini – racconta l’amico, che ci ha chiesto di non riportare il suo nome –. Era una delle nostre mete, un posto ben conosciuto da entrambi. Eravamo insieme, poi nonpiù

Lanazione.it - La ricerca di funghi finita in tragedia. “All’improvviso non l’ho più visto”

Weekend finito in tragedia per i cercatori di funghi: due morti e tre feriti tra Liguria e Toscana - Due morti tra i cercatori di funghi in Italia. Uno in Toscana e uno in Liguria nella giornata di sabato 5 ottobre. (Notizie.virgilio.it)

Tragedia nei boschi, cercatore di funghi precipita nella scarpata e muore - E sempre in provincia di Pistoia un’altra Tragedia sfiorata, stavolta nei boschi tra Abetone e Val di Luce. Per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato in una scarpata vicino ad un piccolo rio. Sul posto i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Pubblica assistenza di Maresca. Un uomo ... (Lanazione.it)

Cercatore di funghi milanese cade in un dirupo e muore, la tragedia in Liguria - Immediato l’intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'elicottero che ha calato un medico del 118 per stabilizzare l'uomo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiavari competente per territorio. A quel punto sono iniziate le difficili operazioni per recuperare la ... (Ilgiorno.it)

La ricerca di funghi finita in tragedia. “All’improvviso non l’ho più visto” - Parla l’amico di Fiorenzo Frosini. Andavano insieme a cercare funghi da quindici anni, sabato mattina erano nei boschi della Macchia Antonini. “L’ho cercato, l’ho chiamato, gli ho anche telefonato, ma ...(lanazione.it)

Nonno va per funghi col nipote, dispersi nei boschi - Disavventura a lieto fine, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno avviato le ricerche nel comune di Rezzoaglio e hanno ritrovato la coppia ...(genovatoday.it)

Va per funghi, si sente male e muore - CARRARA. È morto mentre cercava funghi sui sentieri di Casoni di Suvero – siamo nel comune di Rocchetta di Vara, nello Spezzino – un pensionato carrarese di 76 anni, Franco Genovesi. Avrebbe dovuto tr ...(msn.com)