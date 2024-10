La manifestazione pro Hamas a Roma, e i rischi della giustizia strabica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il professor Vladimiro Zagrebelsky, giurista insigne ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla vigilia della manifestazione indetta a Roma da alcune associazioni filo-palestinesi per “celebrare” la strage del 7 ottobre come «inizio di una nuova rivoluzione», con un articolo su La Stampa ha definito illegale nella sostanza il suo divieto imposto inizialmente e poi parzialmente revocato dalla questura della capitale per motivi di ordine pubblico. Osserva il giurista che «nel valutare il divieto (del questore, ndr) va osservato che esso richiama il rischio di intervento di gruppi anche violenti, ma aggiunge che la manifestazione esprime una volontà celebrativa della strage del 7 ottobre». (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il professor Vladimiro Zagrebelsky, giurista insigne ed ex giudiceCorte europea dei diritti dell’uomo, alla vigiliaindetta ada alcune associazioni filo-palestinesi per “celebrare” la strage del 7 ottobre come «inizio di una nuova rivoluzione», con un articolo su La Stampa ha definito illegale nella sostanza il suo divieto imposto inizialmente e poi parzialmente revocato dalla questuracapitale per motivi di ordine pubblico. Osserva il giurista che «nel valutare il divieto (del questore, ndr) va osservato che esso richiama ilo di intervento di gruppi anche violenti, ma aggiunge che laesprime una volontà celebrativastrage del 7 ottobre». (Linkiesta.it)

