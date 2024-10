La figaggine della D’Urso i meme di Musk e altri intrattenimenti prima dell’estinzione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È ovvio a chiunque che la razza umana è sull’orlo. Non perché non ci riproduciamo abbastanza, come teme Elon, ma perché la normale inettitudine giovanile si è acuita in misura anormale: abbiamo partorito una generazione che, quando finalmente noici leveremo di torno, si lascerà morire d’inedia perché il frigorifero è fonte d’ansia. (Tra le invenzioni di questo secolo, la stupidità di «ansia» se la batte con quella di «empatia»). Lo so che pensate d’aver messo al mondo le uniche eccezioni, ma neanche per loro c’è scampo. Una settimana fa l’Atlantic scriveva degli studenti di letteratura stravolti perché si pretende che leggano un intero libro; tre giorni fa il Telegraph c’informava che, senz’altro per colpapandemia, ai bambini che quest’anno vanno inelementare non è ancora stato tolto il pannolino. (Linkiesta.it)