Keanu Reeves pubblicizza il suo libro durante la sua prima gara automobilistica a Indianapolis andata male

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha debuttato nell’automobilismo, partecipando alla Toyota GR Cup, unaper dilettanti, che si è tenuta nel leggendario circuito diha guidato l’auto n. 92 BRZRKR, un nome non casuale, visto che è un chiaro riferimento alla sua graphic novel, nonché debutto editoriale, The book of Elsewhere, scritto insieme a China Miéville. Il romanzo è uscito a luglio, infatti, e rappresenta l’esordio narrativo dell’attore che in precedenza aveva partecipato alla stesura della serie di fumetti BRZRKR.(fonte: Reddit)Purtroppo per l’attore, il nome non ha portato bene (o forse sì, dipende dai punti di vista), perché nelladelle due sfide la macchina difuori pista per evitare una collisione. Fortunatamente è rimasto illeso e ha potuto concludere laarrivando al 25.mo posto su un totale di 33 piloti.