Juve le fatiche di Champions si fanno sentire Fa discutere il rosso a Conceicao

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Torino, 7 ottobre 2024 – Prima partita senza brillare, primo gol incassato e due punti lasciati per strada a Napoli e Inter. Le tre big avevano sulla carta match abbordabili, difficili ma non impossibili, Como, Toro e soprattutto Cagliari, ma alla fine ha steccato solo lantus, complice forse una stanchezza più evidente dovuta al triplo impegno. In fin dei conti, il Napoli può contare su una partita a settimana, un bel vantaggio nel demerito di non aver conquistato le coppe europee, l’Inter di Inzaghi ha fatto turnover con la Stella Rossa, e in parte ha sofferto con il Toro, mentre laha chiesto uno sforzo in più dopo l’impresa di Lipsia, con rotazioni più corte anche a causa di qualche assenza.