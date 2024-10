Ilrestodelcarlino.it - Jesi, sosta abusiva al Mercantini: fioccano le multe

Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Ancona), 7 ottobre 2024 – Continua laal parcheggio copertomaxi sanzioni. L’Amministrazione comunale ricorda che “ilnon è un rimessaggio auto, ma un parcheggio pubblico dove sono valide le norme del Codice della Strada in materia di assicurazione e revisione dei veicoli. Pertanto, le auto indebbono essere regolarmente provviste di copertura assicurativa nonché in conformità con le disposizioni sulle previste revisioni. L’attività di contrasto a queste due violazioni, che possono generano pericoli e danni sia al proprietario del veicolo sia ad altri mezzi coinvolti in incidenti – aggiungono - resta prevalente nell’ambito dei controlli della polizia locale”. È proprio di ieri mattina la notizia di un altro intervento in tal senso che ha per oggetto una Opel Corsa con targa tedesca inal centro storico.