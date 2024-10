Italia FORFAIT di Kean: l’attaccante ha la lombalgia, al suo posto LUCCA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Italia, cambio nelle convocazioni di Spalletti in attacco: Moise Kean con la lombalgia rimane a firenze: al suo posto LUCCA FORFAIT di Moise Kean per i prossimi impegni dell’Italia in Nations League: l’attaccante della Fiorentina rimane a Firenze a curare una lombalgia. Al suo posto il ct ha chiamato Lorenzo LUCCA dell’Udinese. Di seguito l’elenco Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024), cambio nelle convocazioni di Spalletti in attacco: Moisecon larimane a firenze: al suodi Moiseper i prossimi impegni dell’in Nations League:della Fiorentina rimane a Firenze a curare una. Al suoil ct ha chiamato Lorenzodell’Udinese. Di seguito l’elenco

Calcionews24.com - Italia FORFAIT di Kean: l’attaccante ha la lombalgia, al suo posto LUCCA

