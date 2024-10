Italia d’eccellenza in tutte le categorie del tennis: dati impressionanti nel 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 2024 del tennis si avvicina alla fase finale. La stagione indoor andrà a caratterizzare questa parte del 2024 e indubbiamente le Finali dei due circuiti maggiori, la Coppa Davis e la BJK Cup andranno a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Da questo punto di vista, colpisce l’eccezionale continuità nei risultati del tennis Italiano. Indubbiamente, Jannik Sinner è il riferimento assoluto del movimento e non solo di quello italico, alla prova dei fatti. Il primato nella classifica mondiale e in quella di rendimento della stagione, considerando i sei titoli di questa annata, tra cui 2 Slam e 2 Masters1000, la dicono lunga sul percorso che l’altoatesino sta affrontando. Un’eccellenza, ma non certo l’unica. Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildelsi avvicina alla fase finale. La stagione indoor andrà a caratterizzare questa parte dele indubbiamente le Finali dei due circuiti maggiori, la Coppa Davis e la BJK Cup andranno a catalizzare l’attenzione degli appassionati. Da questo punto di vista, colpisce l’eccezionale continuità nei risultati delno. Indubbiamente, Jannik Sinner è il riferimento assoluto del movimento e non solo di quello italico, alla prova dei fatti. Il primato nella classifica mondiale e in quella di rendimento della stagione, considerando i sei titoli di questa annata, tra cui 2 Slam e 2 Masters1000, la dicono lunga sul percorso che l’altoatesino sta affrontando. Un’eccellenza, ma non certo l’unica.

Oasport.it - Italia d’eccellenza in tutte le categorie del tennis: dati impressionanti nel 2024

