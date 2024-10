Incarico in ambito sociale, interrogazione dei consiglieri comunali di opposizione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri comunali di opposizione di Pd, Città Aperta, Civico 22, gruppo misto e Azione annunciano di aver protocollato una interrogazione al Sindaco, all’Assessore ai servizi sociali Coppola e al Segretario Generale in merito all’Incarico conferito per il supporto specialistico per la progettazione e l’attuazione di interventi in ambito sociale. L’Incarico, che ha un costo totale di 30mila euro, conferito con determinazione dirigenziale, risulta formalizzato il 31 Maggio del 2024, eppure la decorrenza del rapporto risulta retrodata al 30 Aprile 2024. La correzione è arrivata con ingiustificabile ritardo solo l’11 Settembre 2024, con medesima Determina Dirigenziale. Anteprima24.it - Incarico in ambito sociale, interrogazione dei consiglieri comunali di opposizione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdidi Pd, Città Aperta, Civico 22, gruppo misto e Azione annunciano di aver protocollato unaal Sindaco, all’Assessore ai servizi sociali Coppola e al Segretario Generale in merito all’conferito per il supporto specialistico per la progettazione e l’attuazione di interventi in. L’, che ha un costo totale di 30mila euro, conferito con determinazione dirigenziale, risulta formalizzato il 31 Maggio del 2024, eppure la decorrenza del rapporto risulta retrodata al 30 Aprile 2024. La correzione è arrivata con ingiustificabile ritardo solo l’11 Settembre 2024, con medesima Determina Dirigenziale.

