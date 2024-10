In Italia 16 milioni con disagio mentale, in cima i giovani (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono oltre 16 milioni i cittadini Italiani che lamentano un disagio mentale medio-grave. Una crescita del 6% rispetto al 2022, con in testa ansia e depressione, che ha colpito soprattutto donne e giovani. Sono i dati che emergono dall’analisi di Unicusano sulle difficoltà psicologiche più comuni nel nostro Paese, in vista della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono oltre 16i cittadinini che lamentano unmedio-grave. Una crescita del 6% rispetto al 2022, con in testa ansia e depressione, che ha colpito soprattutto donne e. Sono i dati che emergono dall’analisi di Unicusano sulle difficoltà psicologiche più comuni nel nostro Paese, in vista della Giornata mondiale della salutedel 10 ottobre.

