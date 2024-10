Il Manchester City inserirà una clausola insolita nel contratto dello spagnolo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Foto di Gareth Copley/Getty Images. Pep Guardiola è all’ultimo anno di contratto con il Manchester City. Il contratto del 53enne con l’Etihad scadrà alla fine di giugno del prossimo anno e non ha ancora dato indicazioni di voler rinnovare. Il City, ovviamente, vuole però che il suo allenatore di punta impegni il suo futuro nel club. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è alla sua nona stagione in carica e rimane sulla buona strada per vincere il suo settimo titolo di Premier League. Il Manchester City spera di prolungare il contratto di Pep Guardiola E anche se il club è calmo riguardo al contratto dell’allenatore in scadenza, c’è l’aspettativa che presto inizieranno i colloqui formali per un rinnovo dell’accordo. Foto di Christian Bruna/Getty Images. Justcalcio.com - Il Manchester City inserirà una clausola insolita nel contratto dello spagnolo Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Foto di Gareth Copley/Getty Images. Pep Guardiola è all’ultimo anno dicon il. Ildel 53enne con l’Etihad scadrà alla fine di giugno del prossimo anno e non ha ancora dato indicazioni di voler rinnovare. Il, ovviamente, vuole però che il suo allenatore di punta impegni il suo futuro nel club. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco è alla sua nona stagione in carica e rimane sulla buona strada per vincere il suo settimo titolo di Premier League. Ilspera di prolungare ildi Pep Guardiola E anche se il club è calmo riguardo aldell’allenatore in scadenza, c’è l’aspettativa che presto inizieranno i colloqui formali per un rinnovo dell’accordo. Foto di Christian Bruna/Getty Images.

Manchester City : pronto un nuovo contratto per Haaland - Il messaggio del club è di dare totale fiducia ad Haaland anche per le prossime stagioni. I Citizens avrebbero pronto un rinnovo contratto fino al 2027, che porterebbe il norvegese ad essere il calciatore più pagato della Premier League. . La firma non è lontana e Rafaela Pimenta e i dirigenti del ... (Sportface.it)

Il Manchester City rinnova il contratto con Ilkay Gundogan del Barcellona - ” Gundogan era uno dei giocatori più pagati del Barcellona, ??ma è stato felice di farsi da parte per consentire al club di ingaggiare nuovi volti. Parlando per la prima volta come giocatore del Manchester City, ha detto: “Sono incredibilmente felice. . 2024-08-23 12:33:14 Breaking news: L’ex ... (Justcalcio.com)

Calciomercato : Manchester City. Riecco Gundogan - contratto annuale - Il centrocampista tedesco classe 1990 - che ha firmato un contratto annuale - aveva lasciato l'Inghilte . "Avere l'opportunità di tornare qui per me significa tantissimo" Manchester - Ilkay Gundogan saluta il Barcellona e torna in quella che può essere definita la sua seconda casa, il Manchester ... (Ilgiornaleditalia.it)