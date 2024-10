I carabinieri salvano giovane steso sui binari (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata sfiorata la tragedia nel cuore di ieri notte alla stazione di Riccione, dove i carabinieri della compagnia sono intervenuti intorno all’una di domenica perché allertati della presenza di una persona distesa sui binari della ferrovia. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un ventenne di origine straniera che era completamente disteso sui binari. Il tentativo di suicidio è stato fortunatamente sventato da parte dei carabinieri, che hanno convinto il giovane ad allontanarsi dalla ferrovia e quindi assicurato al di là della banchina prima del sopraggiungere di un convoglio che, altrimenti, per il ragazzo sarebbe stato fatale. (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stata sfiorata la tragedia nel cuore di ieri notte alla stazione di Riccione, dove idella compagnia sono intervenuti intorno all’una di domenica perché allertati della presenza di una persona distesa suidella ferrovia. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un ventenne di origine straniera che era completamente disui. Il tentativo di suicidio è stato fortunatamente sventato da parte dei, che hanno convinto ilad allontanarsi dalla ferrovia e quindi assicurato al di là della banchina prima del sopraggiungere di un convoglio che, altrimenti, per il ragazzo sarebbe stato fatale. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri salvano giovane steso sui binari

Ariano Irpino, sui binari per farsi travolgere: 20enne salvata dai carabinieri - Ad Ariano Irpino, una ragazza di 20 anni, dopo un acceso litigio con i familiari, si è allontanata da casa e si è diretta verso la stazione ferroviaria con l’intento di farsi travolgere dal treno. Una ragazza di 20 anni, dopo […]. Dramma evitato ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, grazie ... (2anews.it)

Si mette sui binari in attesa del treno: ragazza di 20 anni salvata dal suicidio dai carabinieri - È accaduto nei pressi della stazione di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: i carabinieri hanno convinto la 20enne a desistere dal suo intento suicida.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Drammatica “passeggiata” lungo i binari della Roma-Napoli: 22enne salvato dai Carabinieri in provincia di Latina - I militari, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. . Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale di Latina dal personale del 118. Il 22enne si era posizionato sui binari della tratta Napoli-Roma. Intervento tempestivo dei Carabinieri sui ... (Dayitalianews.com)

I carabinieri salvano giovane steso sui binari - È stata sfiorata la tragedia nel cuore di ieri notte alla stazione di Riccione, dove i carabinieri della compagnia ...(ilrestodelcarlino.it)

Una donna sotto il treno. Linea in tilt - Donna travolta da treno a Arcene, linea Bergamo-Treviglio bloccata. Gravissime condizioni, trasferita in codice rosso. Possibile gesto estremo. Treni in ritardo. Situazione risolta dopo intervento soc ...(msn.com)

Badante rapinato dall’ex compagno a Trastevere, 37enen peruviano arrestato - I carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 37enne originario del Perù, senza fissa dimora, gravemente indiziato del rato di rapina in abitazione estorsione e lesioni. Un uomo d ...(terzobinario.it)