Guerra Israele-Libano, news in diretta: nuovi raid israeliani a sud di Beirut, almeno 12 morti. Israele ricorda vittime dell’attacco del 7 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le ultime notizie dalla Guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le ultime notizie dallain Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra, Iran edi oggi sul conflitto a Gaza. (Fanpage.it)

Guerra Israele, l'Iran si prepara all'attacco e cancella tutti i voli fino a domattina. Idf: «L'ala militare di Hamas è stata sconfitta» - Teheran blocca i voli mentre incombe la rappresaglia con cui Israele vuole rispondere all'Iran. Israele, la Guerra va avanti: pianificata risposta all'Iran e Teheran blocca i... (Ilmessaggero.it)

Gaza, Rula Jebreal sul Nove: “Il 7 ottobre? Un crimine di guerra. Ma al terrorismo si risponde con la giustizia, non giustificando Israele” - Quelli che chiamano i bambini scudi umani o giustificano l’uccisione di massa dei bambini palestinesi e dei bambini libanesi. “Il 7 ottobre 2023? È un crimine di guerra, ma i crimini di guerra vanno combattuti con ripristino della legalità internazionale“. Secondo Oxfam, sono state uccise più ... (Ilfattoquotidiano.it)

israele: al via celebrazioni primo anniversario attacco 7/10 - REIM, 07 OTT - israele ha dato il via alle celebrazioni per il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il giorno più letale della storia del Paese e causa scatenante dell'attuale ...(ansa.it)

guerra in Medio Oriente, oggi l'anniversario del 7 ottobre. Il viaggio nel dolore e il ricordo delle famiglie: «È il giorno dell'atrocità » - L'allarme per le strade, le case che crollano, le continue fughe, ma soprattutto le lacrime di donne, bambini e anziani. Tutto ciò si ripete ciclicamente da un anno, da quel maledetto ...(leggo.it)

I cercapersone erano l’innesco della guerra – Analisi Difesa - Il versante simbolico di una guerra non è meno importante di quello materiale. Non è più il nemico che mi colpisce, sono io stesso che mi colpisco, sono le mie protesi tecnologiche a insorgere contro ...(informazione.it)