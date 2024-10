Gravina in Puglia: fermato il marito della donna morta carbonizzata in auto Cadavere rinvenuto ieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’uomo deve rispondere di omicidio aggravato e premeditato. L’accusa è quella di avere ucciso la moglie il cui Cadavere è stato rinvenuto in automobile ieri pomeriggio. La 60enne di Gravina in Puglia è morta carbonizzata. L'articolo Gravina in Puglia: fermato il marito della donna morta carbonizzata in auto <small class="subtitle">Cadavere rinvenuto ieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Gravina in Puglia: fermato il marito della donna morta carbonizzata in auto Cadavere rinvenuto ieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’uomo deve rispondere di omicidio aggravato e premeditato. L’accusa è quella di avere ucciso la moglie il cuiè statoinmobilepomeriggio. La 60enne diin. L'articoloinilin proviene da Noi Notizie..

Femminicidio a Gravina in Puglia - dà fuoco all’auto della moglie poi la uccide a mani nude - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’uomo era stato spesso violento con la moglie, finita tre volte in ospedale a causa delle aggressioni subite. Un femminicidio si è consumato a Gravina in Puglia, provincia di Bari, dove Maria Arcangela Turturo, 60 anni, è stata assassinata dal ... (Lettera43.it)

Dà fuoco alla moglie e poi la uccide a mani nude. 15 anni fa tentò di uccidere il figlio : orrore a Gravina di Puglia - E poi aveva proseguito il proposito omicida, schiacciandola con il proprio corpo e ponendole le mani intorno al collo, per soffocarla. L’uomo, Giuseppe Lacarpia, ha precedenti per delitti contro la persona e contro il patrimonio. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione di un incidente ... (Secoloditalia.it)

Gravina di Puglia - dà fuoco alla moglie poi la uccide a mani nude sfondandole il petto - L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, dovrà ora rispondere di omicidio premeditato, con tutte le accuse che saranno valutate nel corso del procedimento giudiziario. L’auto si trovava nella strada vicinale dei Pigni. La donna, che aveva 60, era ricoverata in ... (Quotidiano.net)