Grande fratello Yulia Naomi Bruschi in lacrime | Mio padre non c’è mai stato…

Yulia Naomi Bruschi è stata la protagonista di un'amara confessione tra le mura della Casa di Grande fratello. L'inquilina si è lasciata andare ad un duro sfogo sull'assenza del padre nella sua vita, subita sin dalla tenera età. Grande fratello, Yulia Naomi Bruschi si avvicina a Luca Giglioli In un momento di relax condiviso in sala-sauna con il confidente a lei vicino nel gioco del Grande fratello, Luca Giglioli, Yulia trova il coraggio di raccontare un lato recondito di sé. La parte fragile che ne svela, al contempo, la forza avuta nel fronteggiare il dramma della mancanza del padre nella sua vita. L'occasione del dialogo – secondo i fan dei gieffini coinvolti – potrebbe suggerire una particolare intesa, lasciando intravedere la possibilità di un amore tra i due conoscenti, Yulia e Luca, considerata la loro vicinanza.

