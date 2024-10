Giuliana De Sio: «Se non avessi avuto tre aborti spontanei, li avrei tenuti, i miei figli» (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attrice è protagonista, insieme a Valerio Binasco (che è anche regista), di Cose che so essere vere di Andrew Bovell. «Sarei stata una madre ansiosa, ma avevo studiato per non commettere gli errori che vedevo fare ai miei amici» Vanityfair.it - Giuliana De Sio: «Se non avessi avuto tre aborti spontanei, li avrei tenuti, i miei figli» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attrice è protagonista, insieme a Valerio Binasco (che è anche regista), di Cose che so essere vere di Andrew Bovell. «Sarei stata una madre ansiosa, ma avevo studiato per non commettere gli errori che vedevo fare aiamici»

Coach Giuliani guarda già ai prossimi match: "Siamo stati aggressivi, è lo spirito giusto" - Protagonista l’opposto libico Ikhbayri: "Trento e Perugia sono molto forti, ma non ci spaventano, daremo il massimo con chiunque" ... (ilrestodelcarlino.it)

Giuliana De Sio e la maternità: «Se non avessi avuto tre aborti spontanei, avrei tenuti i miei figli e so che sarei stata una madre ansiosa» - «Se non avessi avuto tre aborti spontanei, li avrei tenuti i miei figli. Sarei stata ansiosa, ma avevo studiato per non commettere gli errori che vedevo fare ai miei amici». L'attrice a teatro a Torin ... (torino.corriere.it)

La sfida col Bologna, il derby di Paolo Nori: “Amo due cose che fanno piangere, la letteratura russa e le partite del Parma. Io tifo nella pancia” - Lo scrittore, che fin da piccolo segue i gialloblù ed è abbonato al Tardini, sarà al Dall’Ara alle 15. “Ho anche un canale Telegram ... (bologna.repubblica.it)