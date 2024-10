Gaza, Libano e presto l’Iran. Netanyahu vuole allungare la durata del conflitto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo un anno di guerra nella Striscia di Gaza, conflitto che da quasi un mese si è esteso anche al Libano e con l’incognita di cosa accadrà quando Israele porterà a termine la rappresaglia contro l’Iran, la pace in Medio Oriente sembra allontanarsi sempre di più. Neanche nel giorno del primo anniversario della strage ordita dai terroristi di Hamas, in cui persero la vita 1400 israeliani, sono mancati attacchi e contrattacchi da parte dei miliziani palestinesi e libanesi di Hezbollah. Gaza, Libano e presto l’Iran. Netanyahu allontana la pace e cerca di estendere il conflitto Che il conflitto sia destinato a durare a lungo lo ha lasciato intendere per l’ennesima volta il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, affermando: “Siamo profondamente impegnati a continuare a prendere tutte le misure necessarie per sconfiggere i nostri nemici e difendere la nostra Patria”. Lanotiziagiornale.it - Gaza, Libano e presto l’Iran. Netanyahu vuole allungare la durata del conflitto Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo un anno di guerra nella Striscia diche da quasi un mese si è esteso anche ale con l’incognita di cosa accadrà quando Israele porterà a termine la rappresaglia contro, la pace in Medio Oriente sembra allontanarsi sempre di più. Neanche nel giorno del primo anniversario della strage ordita dai terroristi di Hamas, in cui persero la vita 1400 israeliani, sono mancati attacchi e contrattacchi da parte dei miliziani palestinesi e libanesi di Hezbollah.allontana la pace e cerca di estendere ilChe ilsia destinato a durare a lungo lo ha lasciato intendere per l’ennesima volta il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, affermando: “Siamo profondamente impegnati a continuare a prendere tutte le misure necessarie per sconfiggere i nostri nemici e difendere la nostra Patria”.

