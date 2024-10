Gavillucci: “Var a chiamata? I tempi sono maturi, è necessario” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci. Queste le sue dichiarazioni: Gavillucci sul Var a chiamata “Var a chiamata? I tempi sono maturi, è necessario. Ne parlo da tempo perché le polemiche e le discussioni, anche tra noi arbitri, nascono più dalla mancata chiamata del Var che dalla decisione finale. Con il challenge a disposizione delle squadre, molti di questi problemi verrebbero risolti, restituendo all’arbitro centrale la piena autonomia di decidere dopo aver rivisto le immagini, senza essere influenzato dalla discrezionalità del Var, come purtroppo è successo ieri a Monza. sono convinto che se La Penna avesse rivisto quell’azione, avrebbe assegnato il rigore alla Roma. Terzotemponapoli.com - Gavillucci: “Var a chiamata? I tempi sono maturi, è necessario” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex arbitro di Serie A, Claudio. Queste le sue dichiarazioni:sul Var a“Var a? I, è. Ne parlo da tempo perché le polemiche e le discussioni, anche tra noi arbitri, nascono più dalla mancatadel Var che dalla decisione finale. Con il challenge a disposizione delle squadre, molti di questi problemi verrebbero risolti, restituendo all’arbitro centrale la piena autonomia di decidere dopo aver rivisto le immagini, senza essere influenzato dalla discrezionalità del Var, come purtroppo è successo ieri a Monza.convinto che se La Penna avesse rivisto quell’azione, avrebbe assegnato il rigore alla Roma.

