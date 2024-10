Francavilla fontana: la città di Filippo D'Angiò (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ore 10.30 appuntamento con "Francavilla fontana: la città di Filippo d'Angiò". Francavilla fontana fu fondata per volontà di Filippo D'Angiò nel XIV secolo. La visita guidata partirà dalla Basilica Minore del Ss. Rosario la cui imponente facciata domina la piazza antistante e alle cui Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ore 10.30 appuntamento con ": ladid'".fu fondata per volontà diD'nel XIV secolo. La visita guidata partirà dalla Basilica Minore del Ss. Rosario la cui imponente facciata domina la piazza antistante e alle cui

Baritoday.it - Francavilla fontana: la città di Filippo D'Angiò

fontana Luminosa in rosa per campagna nastro rosa per la prevenzione del tumore al seno - L'Aquila. Per tutto il mese di ottobre la fontana Luminosa sarà illuminata di rosa a seguito dell’adesione del Comune dell’Aquila ... (abruzzolive.it)

Francavilla fontana: la città di filippo D'Angiò - Domenica 13 ore 10.30 appuntamento con "Francavilla fontana: la città di filippo d'Angiò". Francavilla fontana fu fondata per volontà di filippo D'Angiò nel XIV secolo. La visita guidata partirà dalla ... (baritoday.it)

Ci vuole Intesa… per creare una rete culturale privata unica sul territorio italiano come le Gallerie d’Italia - Il progetto museale di Banca Intesa Sanpaolo, con quattro sedi tra Milano, Torino, Napoli e Vicenza, raccontato dal direttore Michele Coppola ... (milanofinanza.it)