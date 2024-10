Follia fuori al bar: si ubriaca e si denuda davanti a passanti e vigili (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ubriaco molesta i passanti e gli avventori di un locale in via Campania a Marcianise. È quanto accaduto all'esterno di un caffè letterario dove un 40enne ucraino, sotto l'effetto di alcolici infastidiva i passanti e gli stessi avventori del locale perlopiù giovani e famiglie. Allertato il locale Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ubriaco molesta ie gli avventori di un locale in via Campania a Marcianise. È quanto accaduto all'esterno di un caffè letterario dove un 40enne ucraino, sotto l'effetto di alcolici infastidiva ie gli stessi avventori del locale perlopiù giovani e famiglie. Allertato il locale

Casertanews.it - Follia fuori al bar: si ubriaca e si denuda davanti a passanti e vigili

Genzano – La chiusura della trattoria Le Carceri: addio a un’attività storica - La trattoria Le Carceri di Genzano, un luogo emblematico del panorama gastronomico dei Castelli Romani, ha definitivamente chiuso la sua attività. (castellinotizie.it)

Minimarket e polemiche. Sanzioni per 6000 euro - La stretta sui punti critici segnalati dal Comune alla prefettura riguarda anche la zona di piazza San Marco e via Valentini. Nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, la polizia municipale, è in particolare ... (lanazione.it)

Tra via Quadronno e via Vigoni a Milano, sulle tracce di Sant'Ambrogio e dell’ex boss Buscetta a pranzo da Enzo Biagi - Nel IV secolo Ambrogio trovò i resti di Nazaro e Celso dove da secoli due chiese sono «avvinte» una all’altra. Mentre, è a suo modo un’istituzione il bar Quadronno, tempio d’anima notturna milanese ... (milano.corriere.it)