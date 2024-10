Fiorentina-Milan Fonseca critica la Serie A | Non voglio contribuire a questo circo E sulla scelta del rigorista | Sono i*******o

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre rigori assegnati e tutti parati, un’espulsione e tante polemiche. Il riassunto della settima giornata diA? No, è quanto accaduto tra. Mike Maignan da una parte, ma soprattutto David De Gea dall’altra: il club viola si impone per 2-1 (grazie alle reti dell’ex Adli e di Gudmundsson che risponde al momentaneo pareggio del solito Pulisic) nella partita più pazza diinizio di stagione. Per i rossoneri, un’altra sconfitta e l’ennesimo campanello d’allarme per una squadra che fa per conto suo e sbaglia, come nelladel. A far discutere più di tutto, però,le dichiarazioni di Paulonel post gara: “Non mi piace parlare dell’arbitraggio, manon è calcio. Il calcio è fatto di contatti e un tocco non può essere sufficiente per dare rigore. Basta un semplice tocco, l’abbiamo visto anche infine settimana.