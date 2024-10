Dieci giornate di squalifica a Curto per la frase razzista a Hwang Hee-chan: stangata per l’ex Como (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'offesa era arrivata durante l'amichevole tra Como e Wolverhampton giocata in Spagna la scorsa estate. Curto è stato squalificato per Dieci giornate e dovrà prestare servizi alla comunità. Fanpage.it - Dieci giornate di squalifica a Curto per la frase razzista a Hwang Hee-chan: stangata per l’ex Como Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'offesa era arrivata durante l'amichevole trae Wolverhampton giocata in Spagna la scorsa estate.è statoto pere dovrà prestare servizi alla comunità.

"Ignoralo - pensa di essere Jackie Chan" - dieci giornate di squalifica al difensore ex Como Curto - L’episodio risale allo scorso luglio quando Curto, nel corso di una amichevole del club lariano a Marbella (Spagna) nel corso di un parapiglia successivo ad uno scontro. . . La Fifa ha squalificato per 10 giornate, ridotte a cinque, il difensore di proprietà del Como Marco Curto, ora al Cesena , ... (Gazzettadelsud.it)

Dieci giornate di squalifica per razzismo al difensore del Cesena Curto - The post Dieci giornate di squalifica per razzismo al difensore del Cesena Curto appeared first on SportFace. . L’episodio risale allo scorso luglio quando Curto, nel corso di una amichevole avrebbe detto ad un compagno di squadra riferendosi a Hee-chan: “Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan”. ... (Sportface.it)

D come dieci - come le edizioni del Donizetti Opera : due giornate di festa - Si torna al Teatro Donizetti (ore 14. 40, biglietto 5 euro) con le visite guidate del Teatro Donizetti che è stato com’è noto anche sottoposto a un profondo restauro. 29 novembre I festeggiamenti proseguiranno venerdì 29 novembre arricchendo il consueto programma del Dies Natalis. Mayr, ha ... (Bergamonews.it)