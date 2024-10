Davide Piccinali, medico del San Raffaele di Milano trovato a Vicenza: era scomparso da tre giorni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vicenza - È stato ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciarlo Ilgazzettino.it - Davide Piccinali, medico del San Raffaele di Milano trovato a Vicenza: era scomparso da tre giorni Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)- È stato ri, il 39ennespecializzando del Sandi, bresciano di nascita, che erada venerdì. Ad annunciarlo

Davide Piccinali ritrovato a Vicenza : il protocollo Rimpi e gli alert in hotel - ecco come è stato localizzato - Nel frattempo, le generalità dello scomparso sono state inserite nel software delle forze dell'ordine che manda un alert nel caso la persona da individuare si registri in un albergo. Il secondo alert è arrivato da un'altra struttura ricettiva di Vicenza, dando la possibilità agli agenti di ... (Ilgiorno.it)

