Così un hacker è riuscito a entrare nei server del ministero della Giustizia a Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha messo sotto scacco 56 delle 59 postazioni presenti negli uffici giudiziari di Gela, in provincia di Caltanissetta, dai quali, attraverso un account di super-administrator, ha esteso il suo controllo ai server del ministero della Giustizia dislocati a Napoli: Così Carmelo Miano, l'hacker quasi Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ha messo sotto scacco 56 delle 59 postazioni presenti negli uffici giudiziari di Gela, in provincia di Caltanissetta, dai quali, attraverso un account di super-administrator, ha esteso il suo controllo aideldislocati aCarmelo Miano, l'quasi

Napolitoday.it - Così un hacker è riuscito a entrare nei server del ministero della Giustizia a Napoli

Carmelo Miano, chi è l'hacker 24enne di Gela che ha violato i server del Ministero della Giustizia nel suo covo alla Garbatella, tradito da un sito porno - Il ragazzo è riuscito a rubare informazioni segretissime del nostro Paese, dal covo del suo appartamento alla Garbatella, Roma, in via delle Sette Chiese. Carmelo Miano è un abilissimo hacker di 24 anni, originario di Gela, in grado di violare i server del Ministero della Giustizia. Era stato ... (Leggi la notizia)

Hacker arrestato per aver violato i server del ministero della Giustizia ammette gli attacchi: "Ma a sistemi colabrodo" - Lo dice esplicitamente il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri , il cui ufficio inquirente ha coordinato le operazioni che hanno portato all’arresto dell’uomo. . Non saranno brevi i tempi dell’indagine sull'hacker Carmelo Miano , arrestato dalla Polizia Postale con l’accusa di aver violato i ... (Leggi la notizia)

Chi è Carmelo Miano e i presunti legami con la Russia dell'hacker che ha violato i server del ministero - Arrestato per aver volato i server del Ministero, Carmelo Miano avrebbe dei legami con la Russia: ecco chi è l'hacker siciliano che ha rubato milioni di dati. (Leggi la notizia)