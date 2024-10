Colpaccio Zenith, arriva la prima vittoria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grandissima impresa della Zenith Prato, che sbanca il terreno di gioco della Sammaurese e tira un grandissimo respiro di sollievo nei bassifondi del girone D di serie D, salendo a quota 4 punti, scavalcando gli avversari di giornata e piazzandosi in terzultima posizione, insieme con Corticella e United Riccione. Una prima vittoria in campionato ottenuta con grinta, voglia e determinazione da parte dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che comunque hanno dovuto faticare contro una coriacea Sammaurese. Partenza a rilento dei pratesi, che rischiano subito al 2’, quando Hasanaj al volo costringe ad un vero e proprio miracolo l’attento Brunelli, fenomenale nel mantenere il risultato sullo 0-0. Il brivido scuote i ragazzi di Settesoldi, che iniziano a farsi pericolosi dalle parti del portiere di casa Ravaioli. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Grandissima impresa dellaPrato, che sbanca il terreno di gioco della Sammaurese e tira un grandissimo respiro di sollievo nei bassifondi del girone D di serie D, salendo a quota 4 punti, scavalcando gli avversari di giornata e piazzandosi in terzultima posizione, insieme con Corticella e United Riccione. Unain campionato ottenuta con grinta, voglia e determinazione da parte dei ragazzi allenati da Simone Settesoldi, che comunque hanno dovuto faticare contro una coriacea Sammaurese. Partenza a rilento dei pratesi, che rischiano subito al 2’, quando Hasanaj al volo costringe ad un vero e proprio miracolo l’attento Brunelli, fenomenale nel mantenere il risultato sullo 0-0. Il brivido scuote i ragazzi di Settesoldi, che iniziano a farsi pericolosi dalle parti del portiere di casa Ravaioli.

Lanazione.it - Colpaccio Zenith, arriva la prima vittoria

