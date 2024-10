Civitavecchia. Sembrava una confezione di “Kinder Delice”, invece era una panetto da 100 grammi di hashish. 23enne romeno arrestato dai Carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, ambito servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di degrado sociale e L'articolo Civitavecchia. Sembrava una confezione di “Kinder Delice”, invece era una panetto da 100 grammi di hashish. 23enne romeno arrestato dai Carabinieri Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Civitavecchia. Sembrava una confezione di “Kinder Delice”, invece era una panetto da 100 grammi di hashish. 23enne romeno arrestato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Idella Compagnia di, ambito servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di degrado sociale e L'articolounadi “”,era unada 100didaiCronache Cittadine.

Granata, panchina vacante. Quasi fatta per il viterbese Menichini - Settant’anni compiuti l’11 dicembre 1953 e nato a Ponsacco, Menichini, che da calciatore ha disputato 9 campionati di Serie A (con Roma, Catanzaro e Ascoli), ha iniziato allenando un anno il Riccione ... (etrurianews.it)

Azzurro donna: maggiore attenzione alle ricadute sociali del phase out - CIVITAVECCHIA – «La prossima chiusura della centrale Enel, se non sarà compensata in tempi brevi con la creazione di nuovi posti di lavoro, rischia di tramutarsi in un disastro sociale delle cui ... (civonline.it)

Porto crocieristico, Calandra e Picca: “Civitavecchia non vuole lo sviluppo di Fiumicino” - "Nessuno ha intenzione di sottrarre ricchezze a Civitavecchia. Creare un altro polo turistico crocieristico significa solo ampliare la potenzialità attrattiva di Fiumicino e del Lazio". (ilfaroonline.it)