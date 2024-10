"Ci hanno rubato un camion da 64mila euro e non sappiamo niente" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un furto subito a luglio e poi nessuna notizia. Racconta così R.G., che abita a Galliate e lavora in una ditta edile: nel mese di luglio, esattamente nella notte del 22, gli è stato rubato il camion che teneva posteggiato in viale Cavour e da allora nessun aggiornamento. "Pensavo che fosse stato Novaratoday.it - "Ci hanno rubato un camion da 64mila euro e non sappiamo niente" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un furto subito a luglio e poi nessuna notizia. Racconta così R.G., che abita a Galliate e lavora in una ditta edile: nel mese di luglio, esattamente nella notte del 22, gli è statoilche teneva posteggiato in viale Cavour e da allora nessun aggiornamento. "Pensavo che fosse stato

