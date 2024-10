Castro stavolta non basta | Troppi errori così non va

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Troppe occasioni sfruttate male,non va". Parola di Santiago, che fotografail passo indietro dei rossoblù. Il Bologna non sa vincere. Niente da fare neppure con un Parma in crisi di risultati. C’è di peggio. I ducali avevano sempre subito gol nelle prime 6 giornate di campionato: 12, per l’esattezza, alla media di due a partita. Al Dall’Ara strappano il primo clean sheet. Brava la squadra di Pecchia, ma il dato conferma pure il difetto dei rossoblù di Italiano in questo inizio di stagione: tanto fumo, poco arrosto Anche perché questa volta non c’èa togliere le castagne dal fuoco, come con Atalanta (gol), a Monza (gol) e Como (gol e assist). "Sappiamo che dobbiamo migliorare sotto porta", insiste Santiago. Italiano chiede ai rossoblù di prendersi più responsabilità, di rischiare la giocata decisiva.