Un uomo di 30 anni è stato identificato e fermato dai carabinieri dopo aver investito un 79enne a Castel Volturno, mentre era alla guida di una Mini Countryman sotto l'effetto di alcol e droga. L'incidente è avvenuto in via Acacia; dopo aver investito la vittima, l'uomo è fuggito via senza prestare soccorso.

Teleclubitalia.it - Castel Volturno, ubriaco e drogato investe un uomo e scappa: denunciato 30enne

