Cambia il sistema di consegna dell'ossigeno, pazienti in rivolta: "Procedura farraginosa che causa ritardi" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Cambia il sistema di distribuzione diretta dell'ossigeno e montano le proteste dei pazienti. L'Asp di Palermo si è infatti uniformata alle procedure già in vigore su tutto il territorio nazionale e nelle altre otto province siciliane. Ora, attraverso le aziende che si sono aggiudicate le gare di Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ildi distribuzione direttae montano le proteste dei. L'Asp di Palermo si è infatti uniformata alle procedure già in vigore su tutto il territorio nazionale e nelle altre otto province siciliane. Ora, attraverso le aziende che si sono aggiudicate le gare di

