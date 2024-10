Calcio, Spalletti: “Si gioca troppo? Niente alibi, bisogna attrezzarsi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Per me non si gioca troppo, per me bisogna essere attrezzati per giocare molto. bisogna far giocare anche chi c’è dietro, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli alibi: si può giocare spesso e fare un Calcio di alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari”. Lo ha detto il ct della Nazionale di Calcio, Luciano Spalletti, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri hanno iniziato il raduno in vista dei prossimi due impegni di Nations League, giovedì 10 ottobre a Roma contro il Belgio e lunedì 14 ottobre a Udine contro Israele. Lapresse.it - Calcio, Spalletti: “Si gioca troppo? Niente alibi, bisogna attrezzarsi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Per me non si, per meessere attrezzati perre molto.farre anche chi c’è dietro, far crescere tutti. Però quando non si fa risultato si dice che è colpa delle scelte, delle riserve, non si favorisce questa crescita. Se si continua a fare questi ragionamenti vuol dire restare attaccati a degli: si puòre spesso e fare undi alto livello, è chiaro che poi vanno valutati anche gli avversari”. Lo ha detto il ct della Nazionale di, Luciano, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri hanno iniziato il raduno in vista dei prossimi due impegni di Nations League, giovedì 10 ottobre a Roma contro il Belgio e lunedì 14 ottobre a Udine contro Israele.

Spalletti : «Per me non si gioca molto - bisogna avere il coraggio di far giocare tutti» - L’essenziale è non essere lunghi e tante lo sanno fare. Si gioca troppo nel calcio di oggi? «Ci sono squadre meno attrezzate e lì si potrebbe discutere. Poi i discorsi vanno sempre lì: le riserve non fanno bene come i titolari, quindi alcuni sono di seconda fascia e subiscono questi commenti. ... (Ilnapolista.it)

Sinner risponde ad Alcaraz : “Si gioca troppo? Bisogna fare delle scelte”. Atp Pechino - Jannik debutta contro Jarry - Pechino, 24 settembre 2024 – Inizierà contro Nicolas Jarry il cammino di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino, in programma da giovedì 26 settembre al 2 ottobre. Jannik risponde ad Alcaraz Da Pechino, il campione azzurro ha subito replicato a Carlos Alcaraz, che a margine della Laver Cup era ... (Sport.quotidiano.net)

Toni “Bisogna dare tempo a Juve e Milan - Lautaro giocatore top” - Per quanto riguarda gli attaccanti Lautaro ormai è un giocatore importante a livello mondiale, poi penso che Vlahovic con il nuovo gioco della Juve possa far bene, ma io spero che venga fuori anche un centravanti italiano, sarebbe un bene anche per la Nazionale di Spalletti”. Luca Toni, a Los ... (Unlimitednews.it)