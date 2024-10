Buchanan, l’infortunio è alle spalle: fissato il rientro con l’Inter! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tajon Buchanan corre verso il recupero, dopo il grave infortunio alla tibia rimediato in Nazionale a giugno. fissato già il rientro con l’Inter. PROCEDE – Tajon Buchanan anticipa il suo rientro con l’Inter. L’esterno canadese è out dalla metà di giugno, ossia da quando in ritiro con il suo Canada, durante la Copa America, si ruppe la tibia in allenamento. L’ex Bruges, arrivato a gennaio, lavora giorno dopo giorno ad Appiano Gentile per rientrare e mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. La fiducia dell’Inter sul suo rientro si era notata già settimane fa con l’inserimento dello stesso giocatore nella lista Uefa della Champions League. Inzaghi, infatti, lo ha preferito sia al Tucu Correa che all’ultimo arrivato Tomas Palacios. Buchanan spinge ad Appiano Gentile e l’Inter già fissa una data per il suo rientro in campo. Inter-news.it - Buchanan, l’infortunio è alle spalle: fissato il rientro con l’Inter! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tajoncorre verso il recupero, dopo il grave infortunio alla tibia rimediato in Nazionale a giugno.già ilcon. PROCEDE – Tajonanticipa il suocon. L’esterno canadese è out dalla metà di giugno, ossia da quando in ritiro con il suo Canada, durante la Copa America, si ruppe la tibia innamento. L’ex Bruges, arrivato a gennaio, lavora giorno dopo giorno ad Appiano Gentile per rientrare e mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi. La fiducia delsul suosi era notata già settimane fa con l’inserimento dello stesso giocatore nella lista Uefa della Champions League. Inzaghi, infatti, lo ha preferito sia al Tucu Correa che all’ultimo arrivato Tomas Palacios.spinge ad Appiano Gentile egià fissa una data per il suoin campo.

