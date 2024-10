Borsa | Milano sale +06% con Europa dopo avvio di Wall street

Quotidiano.net - Borsa: Milano sale (+0,6%) con Europa dopo avvio di Wall street

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in rialzol'pur fiacco di: lamigliore è quella di Madrid chedi un punto percentuale, seguita da Piazza Affari in crescita dello 0,6%. Positive dello 0,4% Londra e Parigi, con Francoforte e Amsterdam che oscillano sulla parità. Leggere tensioni sui titoli di Stato europei ma, trattandosi di un movimento piuttosto omogeno, gli spread restano sostanzialmente stabili, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni attorno ai 131 punti base. Piatto l'euro a quota 1,097 contro il dollaro. Sul fronte dell'energia il gas resta debole in calo di due punti percentuali attorno ai 40 euro al Megawattora, mentre il petroliodell'1,5% sopra i 75 dollari al barile.