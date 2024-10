.com - Biagio Antonacci firma Nuestra Soledad, brano per il film The Wingwalker

(Di lunedì 7 ottobre 2024), ilinedito scritto per ilA journey to the Heart. TheDisponibile in tutti gli store digitali in Italia e all’estero, ilinedito cheha scritto (testo e musica) ed interpretato per ilA journey to the Heart. Thedel regista messicano Alonso Álvarez-Barreda che ha fortemente volutoinvitando personalmente il cantautore a scrivere ed interpretare una canzone per questo suo progetto. Ilvedecimentarsi, come già accaduto in passato, con la lingua spagnola grazie all’adattamento del suo testoto da Mila Ortiz.