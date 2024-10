Barbara d’Urso approda a Ballando con le Stelle | il cachet stellare

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Milly Carlucci ha atteso questo momento da una vita. Erano anni che sperava cheaccogliesse il suo invito come ballerina per una notte acon le. Finalmente, il suo desiderio si è realizzato. La showgirl sarà ospite nel talent show di Rai1, ma ha richiesto un. Il ritorno disul piccolo schermo non sarà in Mediaset, come d’altronde tutti avevano immaginato. La showgirl, infatti, tornerà in casa Rai per partecipare come ballerina per una notte acon le, esaudendo, quindi, il desiderio di Milly Carlucci che da anni elargiva continui inviti alla collega, senza mai ricevere un riscontro positivo. (Velvetgossip.it)