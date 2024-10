Atalanta | Percassi vince il premio Manlio Scopigno come miglior presidente

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Antoniodell’, assente per impegni professionali non procrastinabili, ha commentato la vittoria deldella Serie A: “Approfitto dei nostri canali ufficiali per ringraziare sentitamente il Comitato Organizzatore e la Giuria presieduta da una leggenda sportivaDino Zoff per il prestigioso riconoscimento, che ho il piacere di condividere con mio figlio Luca e con tutto lo staff da lui diretto, composto da professionisti di grande spessore, tanto nell’area corporate quanto in quella sportiva, nonché lavoratori instancabili che – in pieno spirito bergamasco – operano quotidianamente per la crescita del nostro Club“, si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro.