Arriva il freddo a Como: consentita l'accensione anticipata dei riscaldamenti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Comune di Como rende noto che, in vista delle previsioni climatiche dei prossimi giorni, sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento anche al di fuori del periodo standard, che va dal 15 ottobre al 15 aprile. Questa decisione si basa su una normativa regionale che permette di

Su Netflix arriva Inganno - serie tv con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti : quando e trailer - Il 9 ottobre su Netflix arriva Inganno, la serie tv con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Vediamo insieme cosa sappiamo su questa serie tv. Una felicità che ognuno, e in particolare una donna di sessant’anni, spesso ridotta in maniera ingiusta esclusivamente al ruolo di madre o nonna, ha il ... (Superguidatv.it)

Il Giro di Lombardia arriva a Como - tutto il percorso - Nel finale si scalano Ghisallo, Colma di Sormano e San Fermo della Battaglia prima dell'arrivo sul lungolago di Como. . . . La Classica delle Foglie Morte partirà sabato 12 ottobre da Bergamo per concludersi nel pomeriggio a Como dopo 252 km ricchi di ascese. Il Giro di Lombardia ... (Quicomo.it)

Napoli - al ‘Maradona’ arriva l’insidioso Como di Fàbregas. Le previsioni dei bookmakers - 5 è a 2. 35 anni dopo – Il confronto in Serie A tra Napoli e Como nel capoluogo campano manca dal 12 febbraio 1989. 03. Domina il segno 1 – La débâcle dell’esordio a Verona sembra ormai un lontano ricordo per il Napoli, che dopo la vittoria sul Monza va in cerca di un altro successo interno contro ... (Terzotemponapoli.com)