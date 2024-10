Al Pacino è rimasto per qualche istante senza battito cardiaco a causa del Covid: "Non esiste nessuna luce bianca" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Pacino ha raccontato di essere stato letteralmente fra la vita e la morte a causa del Covid 19. L'attore può quindi dire con cognizione di causa che la famosa luce bianca di cui tutti parlano in realtà non esiste. Comingsoon.it - Al Pacino è rimasto per qualche istante senza battito cardiaco a causa del Covid: "Non esiste nessuna luce bianca" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alha raccontato di essere stato letteralmente fra la vita e la morte adel19. L'attore può quindi dire con cognizione diche la famosadi cui tutti parlano in realtà non

Al Pacino atzišanas: "Covid laika es gandriz nomiru" - Al Pacino al New York Times ha raccontato dei problemi di salute vissuti a causa del Covid: ecco cosa è successo all'attore ... (notizie.it)

Al Pacinos bekännelse: "Under Covid dog jag nästan" - Al Pacino al New York Times ha raccontato dei problemi di salute vissuti a causa del Covid: ecco cosa è successo all'attore ... (notizie.it)

Al Pacino e la terribile esperienza col COVID: “Non avevo polso, tutti pensavano che fossi morto” - Al Pacino: "Non avevo polso, tutti pensavano che fossi morto. Quando ho aperto gli occhi c'erano due medici in tuta spaziale, come su Marte" ... (cinematographe.it)