Addio leggenda Lutto nel calcio è morto un grandissimo campione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato uno dei protagonisti dell’Olanda deltotale. Oggi, lunedì 7 ottobre, il mondo piange Johan Neeskens, interprete sublime e vero pilastro del rivoluzionario modo di giocare il football tra gli anni 60 e 70. Le loro gesta hanno travalicato i confini dello sport per entrare a buon diritto nella, nel mito, nel sogno collettivo. Non c’era solo Johann Cruyff ad incantare il pubblico europeo e non solo in quegli anni magici. La Federolandese, per la quale l’ex centrocampista era impegnato in Algeria col progetto “WorldCoaches”, ha dato il triste annuncio. Johan Neeskens, 73 anni, unanimemente considerato fra i migliori calciatori di sempre, èieri mattina. Ha giocato anche nel super Ajax di Cruyff che seppe conquistare tre Coppe dei Campioni consecutive, poi il trasferimento al Barcellona.