Addio a Johan Neeskens leggenda olandese del calcio

L'ex centrocampista olandese Johan Neeskens si è spento oggi 7 ottobre all'età di 73 anni. Maglia dell'Ajax lo ricorda la federazione calcistica olandese sui social: «Siamo profondamente rattristati dall'improvvisa scomparsa di Johan Neeskens. Una delle nostre più grandi icone di tutti i tempi. Riposa in pace, Johan». Nato a Heemstede il 15 settembre 1951, Neeskens, con Johann Cruyff, è stato tra i protagonisti dell'epopea dell'Ajax e dell'Olanda del calcio totale negli anni '70. Con la maglia dei lancieri di Amsterdam ha disputato 124 partite segnando 33 gol, vincendo tra l'altro 2 campionati olandesi e 3 coppe dei Campioni. Ha giocato anche nel Barcellona con cui ha vinto una Coppa del Re e una Coppa delle Coppe, e nei New York Cosmos. Ha partecipato a due finali di Coppa del Mondo, entrambe perse, nel 1974 e nel 1978.

