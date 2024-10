Accoltellamento a Roma: 25enne morto dopo aver difeso il nipote adolescente (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – A Roma un episodio di violenza giovanile terminato con il peggiore degli epiloghi: un 25enne è morto dopo aver lottato per quasi due giorni per la vita in ospedale, a seguito di un Accoltellamento. E’ successo in via Tineo, in zona Alessandrino: il giovane stava difendendo il nipote 15enne dopo una violenta lite con un coetaneo. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, l’adolescente si sarebbe presentato a casa con un’ecchimosi sul volto, raccontando di essere stato picchiato da un altro 15enne. Quindi, la madre e lo zio 25enne si sarebbero precipitati sul luogo del litigio, dove hanno trovato il ragazzino. Ne è nato un secondo scontro, a seguito del quale il 15enne ha allertato a sua volta il padre. L’uomo ha dunque accompagnato il figlio sotto la casa del primo adolescente, venendo raggiunti in strada dal 25enne. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Aun episodio di violenza giovanile terminato con il peggiore degli epiloghi: unlottato per quasi due giorni per la vita in ospedale, a seguito di un. E’ successo in via Tineo, in zona Alessandrino: il giovane stava difendendo il15enneuna violenta lite con un coetaneo. Secondo quanto ricostruito, nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, l’si sarebbe presentato a casa con un’ecchimosi sul volto, raccontando di essere stato picchiato da un altro 15enne. Quindi, la madre e lo ziosi sarebbero precipitati sul luogo del litigio, dove hanno trovato il ragazzino. Ne è nato un secondo scontro, a seguito del quale il 15enne ha allertato a sua volta il padre. L’uomo ha dunque accompagnato il figlio sotto la casa del primo, venendo raggiunti in strada dal

Quotidiano.net - Accoltellamento a Roma: 25enne morto dopo aver difeso il nipote adolescente

Roma, accoltellamento di via Cavour: fermato un secondo uomo. La ricostruzione - Si aggiunge dunque al primo uomo bloccato a pochi minuti dall’aggressione, un connazionale 36enne. Roma, 10 settembre 2024 – Nuovi sviluppi sull’omicidio del 28enne ecuadoregno ucciso a coltellate dopo una lite in via Cavour. Da quanto ricostruito, la vittima si sarebbe avvicinata alla sua ex ... (Leggi la notizia)

Roma, lite e accoltellamento in via Cavour: morto un 28enne. Fermato un 36enne peruviano - La vittima è stata trasportata al policlinico Umberto I, dove è poi deceduto. E’ accusato di omicidio. 40. Roma, 9 settembre 2024 – Notte di sangue in via Cavour a Roma: un uomo di 28 anni, di cittadinanza ecuadoregna, è stato ucciso a coltellate verso le 23. Il 36enne è stato invece Fermato ... (Leggi la notizia)

Follia in metro a Roma: lite per un posto sfocia in un accoltellamento - Nel corso della colluttazione, a quanto si apprende, i due avrebbero anche tentato di rubare il cellulare al ragazzo. Uscito dalla metro, il 28enne è stato soccorso dal 118 e dai militari della stazione di Tor Vergata e trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. . I due aggressori ... (Leggi la notizia)