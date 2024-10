Laverita.info - A Roma un evento solenne per ricordare il massacro del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su Laverita.info

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Memoria e cordoglio. Lunedì, il Tempio Maggiore ha ospitato un, per commemorare l’eccidio compiuto il 7di un anno fa da Hamas contro Israele. Un’occasione perl’orrore e gli ostaggi ancora in mano ai terroristi, ma anche per riflettere su alcuni dei nodi più inquietanti del nostro tempo: dal ritorno in auge dell’antisemitismo alla pericolosa politica regionale dell’Iran.