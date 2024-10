7 ottobre, Netanyahu lancia la "guerra della rinascita" contro Hamas e Hezbollah (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno esatto dagli attacchi del 7 ottobre di Hamas a Israele che hanno scatenato la spirale di guerra nell'intera regione, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione speciale di sicurezza per commemorare il primo anniversario dei massacri. Nell'occasione il capo del governo dello Stato ebraico ha chiesto che l'operazione contro Hezbollah e Hamas venga chiamata "guerra della rinascita". Lo riporta il Times of Israel che fa sapere che Netanyahu ha affermato: "Questa è la nostra guerra di esistenza, la 'guerra della rinascita' e così vorrei che venga ufficialmente chiamata". Iltempo.it - 7 ottobre, Netanyahu lancia la "guerra della rinascita" contro Hamas e Hezbollah Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno esatto dagli attacchi del 7dia Israele che hanno scatenato la spirale dinell'intera regione, il primo ministro israeliano BenjaminÂha convocato una riunione speciale di sicurezza per commemorare il primo anniversario dei massacri. Nell'occasione il capo del governo dello Stato ebraico ha chiesto che l'operazionevenga chiamata "". Lo riporta il Times of Israel che fa sapere cheha affermato: "Questa è la nostradi esistenza, la '' e così vorrei che venga ufficialmente chiamata".

