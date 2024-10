Ilfattoquotidiano.it - 7 ottobre, Meloni alla Sinagoga di Roma: “Israele deve difendersi ma rispettando il diritto internazionale umanitario”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno dstrage di Hamas in, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha partecipato alle commemorazioni del 7di. Insieme a lei tra gli altri anche il vicepremier Matteo Salvini, il sindaco diRoberto Gualtieri e il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, oltre alle più alte cariche della Comunità ebraica. La premier, in contemporanea al sua arrivo al Tempio maggiore di, ha diffuso una nota per ricordare quella che definisce “una delle pagine più drammatiche della storia” del popolo israeliano e per parlare di dialogo e della necessità di fermare l’escalation scaturita dall’attacco che “potrebbe avere esiti imprevedibili“. Per questoauspica il dialogo “lavorando per arrivare ad una de-escalation”: “Una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati“, conclude la premier.