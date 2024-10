7 ottobre a Roma sit-in con 101 palloncini per chiedere il rilascio degli ostaggi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 101gialli per ricordare i 101attualmente nelle mani di Hamas a un anno dagli attentati terroristici del 72023. È l’iniziativa organizzata dal Forum Famigliein Via Catalana, nel quartiere ebraico di, a pochi passi dal Tempio Maggiore. Prima di liberare iin cielo sono stati letti tutti i nomi delle persone detenute dall’organizzazione a Gaza. “È passato un anno e c’è ancora grande preoccupazione circa la sorte. Ricordiamo che non sono mai stati visitati dalla Croce Rossa internazionale e chiediamo la loro liberazione il più presto possibile”, sottolinea Benedetto Sacerdoti del Forum Famiglie. “È importante mantenere alta l’attenzione perché abbiamo notato che già poche ore dopo gli attentati la gente si era dimenticata le brutalità commesse dai terroristi di Hamas. (Lapresse.it)