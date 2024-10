Wafa, 'a Gaza 23 ospedali su 38 fuori uso dopo un anno guerra' (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella Striscia di Gaza, 23 dei 38 ospedali sono oggi fuori uso dopo un anno di guerra: lo scrive l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche, e aggiunge che dall'inizio delle ostilità dopo il 7 ottobre, sono morti 986 operatori, fra medici, infermieri e personale ospedaliero. Inoltre, scrive Wafa, almeno 130 ambulanze sono state rese inutilizzabili perché colpite in raid e attacchi durante la perdurante "aggressione israeliana". "La distruzione di infrastrutture sanitarie e la morte del personale sanitario hanno gravemente ostacolato la capacità di fornire cure urgenti al numero crescente di vittime, esacerbando così la crisi umanitaria a Gaza", si legge sul notiziario Wafa. (Quotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella Striscia di, 23 dei 38sono oggiusoundi: lo scrive l'agenzia palestinese, che cita fonti mediche, e aggiunge che dall'inizio delle ostilitÃil 7 ottobre, sono morti 986 operatori, fra medici, infermieri e personaleero. Inoltre, scrive, almeno 130 ambulanze sono state rese inutilizzabili perché colpite in raid e attacchi durante la perdurante "aggressione israeliana". "La distruzione di infrastrutture sanitarie e la morte del personale sanitario hgravemente ostacolato la capacità di fornire cure urgenti al numero crescente di vittime, esacerbando così la crisi umanitaria a", si legge sul notiziario

Wafa, 'a Gaza 23 ospedali su 38 fuori uso dopo un anno guerra' - Nella Striscia di Gaza, 23 dei 38 ospedali sono oggi fuori uso dopo un anno di guerra: lo scrive l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche, e aggiunge che dall'inizio delle ostilità dopo il 7 ...(ansa)

Libano, nuovo raid israeliano su Beirut: un'alta colonna di fumo si alza nella zona sud della città - Biden non rinuncia a cercare una soluzione diplomatica per evitare una guerra totale, ma non sembra in grado di frenare Netanyahu. Nyt: «Per i funzionari Usa, ...(lastampa)

Guerra Israele, Hamas: "Leader brigate Al-Qassam ucciso in raid Libano". LIVE - Saeed Atallah Ali,leader delle brigate al-Qassam, è stato ucciso in un attacco in un raid nel nord del Libano insieme alla moglie e alle due figlie piccole. Lo conferma direttamente Hamas ai media loc ...(tg24.sky)