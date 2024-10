Vito 60 anni dietro il bancone | Ora cerco un erede per il mio bar

(Di domenica 6 ottobre 2024) Una vitaal, e ora la meritata pensione. "undisponibile a portare avanti l’attività".Masiello, 77, proprietario del bar Darwin di San Giuliano che gestisce dal 1999 insieme alla moglie Francesca Busso, è ormai prossimo a tirare i remi in barca. A fine anno il locale di via Cavour abbasserà per sempre la saracinesca, se non si troverà qualcuno disposto a subentrare. Intanto, sono numerosi i ricordi che si affastellano nella mente del 77enne che, nato in Basilicata e trapiantato nel Nord Italia da ragazzino, ha iniziato a lavorare a soli 13, facendo il garzone al bar Basso di Milano. "Effettuavo le consegne in bicicletta, reggendo con una mano il manubrio e con l’altra il vassoio - ricorda - . (Ilgiorno)